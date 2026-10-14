Kırıkkale’de nokta operasyon! O mesajlar milyarlık kirli para trafiğini deşifre etti: 18 kişi gözaltına alındı!





1 MİLYAR 219 MİLYON LİRALIK MALİ İŞLEM HACMİ



Yapılan incelemelerde, şüphelilerin örgütsel hiyerarşi içerisinde, süreklilik ve iş bölümü esasına dayalı şekilde hareket ettikleri yönünde delillere ulaşıldı. Şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri ve elde ettikleri suç gelirlerini kendileri ile aile bireyleri adına taşınır ve taşınmaz mal edinerek aklamaya çalıştıkları değerlendirildi. MASAK raporlarına göre, 2021-2025 yılları arasındaki toplam mali işlem hacminin 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş olduğu belirlendi.



ÖRGÜTÜN YÖNETİM VE MALİ YAPILANMASI TESPİT EDİLDİ



Soruşturma kapsamında elde edilen delillere göre, B.H.'nin yasa dışı bahis panelinin sahibi ve organizasyonun başındaki kişi olarak örgüt lideri konumunda bulunduğu değerlendirildi. A.Z.G.'nin bahis panelinin ortağı olduğu ve karar alma mekanizmasında yer aldığı, A.B.E.'nin ise yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan paneli yöneterek doğrudan B.H.'ye bağlı hareket ettiği tespit edildi. A.T. ve İ.E.K.'nin örgütün mali işleyişini yürüttükleri ve üyeler arasındaki para transferlerini yönettikleri belirlendi. A.Ö. ve P.B.C.'nin de A.B.E.'nin alt kademesinde panel yönetiminde görev aldıkları değerlendirildi.