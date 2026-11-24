Olay, 17 Kasım'da Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medya üzerinden yaşanan tartışmanın ardından M.A. (18), tartıştığı arkadaşının evini silahla kurşunladı. Olayın ardından yurt dışına çıkan M.A., 2 gün sonra Türkiye'ye dönerek saldırıda kullandığı silahla polise teslim oldu. Silahlı saldırının ardından M.A.'nın babasının Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde işlettiği fırının önüne el bombası bırakıldı.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İki olaya ilişkin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, kurşunlama olayı ile fırının önüne el bombası bırakılması arasındaki bağlantının belirlenmesine yönelik soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.