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Giriş Tarihi: 16.12.2024 17:07

Yer Kocaeli: Tartıştığı kocasını omzundan bıçakladı!

Kocaeli'de E.K. isimli kadın, tartıştığı kocası C.K.'yı omzundan bıçakladı. C.K, hastaneye kaldırılan E.K, gözaltına alındı

İHA
Yer Kocaeli: Tartıştığı kocasını omzundan bıçakladı!

Olay, Gündoğdu Mahallesi İmamoğlu Sokak'taki bulunan bir binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. ile eşi C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile C.K., eşini omuzundan bıçakladı.

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. E.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, C.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Yer Kocaeli: Tartıştığı kocasını omzundan bıçakladı!
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