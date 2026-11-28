



KANLI OLAYDAN SONRA EVİNE GİDİP TIRAŞ OLMUŞ



Şüpheli şahıs Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının, olay günü sokak üzerinde yürüdüğü esnada kulağına gelen bir sesin kendisine kadını bıçakla dediğini, daha sonrasında olayı gerçekleştirerek belediye otobüsüyle evine gittikten sonra saç sakal traşı olduğunu anlattığı öğrenildi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör