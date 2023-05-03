Yer Malatya: Tartıştığı eski sevgilisini öldürdükten sonra intihara kalkıştı

Olay, gece yarısı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Demirhan iddiaya göre, bir süre önce ayrıldığı Zeliha Temel'in yaşadığı eve gitti. Eski sevgili olan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Mesut Demirhan, yanında bulundurduğu tabanca ile Zeliha Temel'e ateş etti. Kurşunların hedefi olan Temel, kanlar içerisinde yere yığıldı. Mesut Demirhan, daha sonra tabanca ile kendisine ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.