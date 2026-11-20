Edinilen bilgiye göre, Gördes ilçesine bağlı Hüseyinlibaba Mahallesi'nde yaşayan ve boyacılık yapan işitme engelli Yücel Sevinç (65), 18 Kasım'da mantar toplamak amacıyla evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

GÜNLERDİR HER YERDE ARANIYORDU

Eşinden haber alamayan Gülizar Sevinç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Mahalle Muhtarı Mehmet Şener ve mahalle sakinlerinin de katılımıyla bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.