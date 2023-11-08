Yer Mardin: Gevriye Akgüç cinayetinde şüpheliler adliyede!

Kanlı olay, 6 Kasım'da kırsal Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun yıllar Avrupa'da yaşadıktan sonra memleketine dönen Gevriye Akgüç'e, eşiyle birlikte komşu ziyaretinden döndüğü sırada, evinin önündeyken tabancayla ateş açıldı. Akgüç, başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Akgüç, ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Midyat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.