Yer Muğla! İşe gidiyorum diye evden çıktı: 1 aydır kayıp!

Her gün servisle işe giden Altındağ servise de binmeyerek sırra kadem bastı. Altındağ'ın ailesi şahsın bulunması için jandarma ve polis dahil olmak üzere bütün gerekli birimlere başvuruda bulundu. 5 yaşında bir çocuğu olan ve 1 aydır kendisinden haber alınamayan Altındağ'ın hayatından endişe duyduklarını da dile getiren ailesi, Altındağ'ı gören veya duyanların 112 Acil Çağrı Merkmezi'ne ihbarda bulunmalarını istedi.