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Giriş Tarihi: 16.11.2023 12:16

Yer Muğla! İşe gidiyorum diye evden çıktı: 1 aydır kayıp!

Muğla'da güvenlik görevlisi Fethi Mete Altındağ, işe gitmek için evden çıktı. O günden sonra haber alınamadı. Bir aydır her yerde aranan Altındağ'ın ailesi, "Hayatından endişe ediyoruz" diyerek ağladı.

İHA
Yer Muğla! İşe gidiyorum diye evden çıktı: 1 aydır kayıp!

Muğla Milas'ta bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki Fethi Mete Altındağ, 16 Ekim Pazartesi günü işe gitmek üzere evden ayrıldı.

Her gün servisle işe giden Altındağ servise de binmeyerek sırra kadem bastı. Altındağ'ın ailesi şahsın bulunması için jandarma ve polis dahil olmak üzere bütün gerekli birimlere başvuruda bulundu. 5 yaşında bir çocuğu olan ve 1 aydır kendisinden haber alınamayan Altındağ'ın hayatından endişe duyduklarını da dile getiren ailesi, Altındağ'ı gören veya duyanların 112 Acil Çağrı Merkmezi'ne ihbarda bulunmalarını istedi.

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Yer Muğla! İşe gidiyorum diye evden çıktı: 1 aydır kayıp!
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