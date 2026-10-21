Haberler Yaşam Haberleri Yer Nevşehir! Motosiklet almak isterken dolandırıldı! O ihbar 85 milyonluk kirli para ağını deşifre etti: 12 kişi gözaltında!
Giriş Tarihi: 21.10.2026 17:02

Yer Nevşehir! Motosiklet almak isterken dolandırıldı! O ihbar 85 milyonluk kirli para ağını deşifre etti: 12 kişi gözaltında!

Elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığı ihbarı 85 milyonluk kirli para ağını ortaya çıkardı. Nevşehir merkezli operasyonda, 12 zanlı gözaltına alınırken adreslerden çıkanlar akıllara durgunluk verdi. İşte detaylar...

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AA Yaşam
Yer Nevşehir! Motosiklet almak isterken dolandırıldı! O ihbar 85 milyonluk kirli para ağını deşifre etti: 12 kişi gözaltında!
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Avanos ilçesinde yaşayan N.Ç'nin motosiklet satın almak isterken dolandırıldığını beyan ederek şikayetçi olmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.



EŞ ZAMANLI OPERASYONDA YAKALANDI

İstihbari çalışmalar ve hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 13 şüpheli tespit edildi. Zanlılardan 12'si Adana, Antalya, Aydın, Edirne, İzmir, Muğla, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Karaman'da çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

O İHBAR KİRLİ PARA AĞINI ORTAYA ÇIKARDI

Adreslerde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 12 SIM kart, 2 tablet, 50 gram esrar, hassas terazi ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

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2 YILDA 85 MİLYONLUK İŞLEM

Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında son 2 yılda 85 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AVANOS #NEVŞEHİR

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