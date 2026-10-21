Yer Nevşehir! Motosiklet almak isterken dolandırıldı! O ihbar 85 milyonluk kirli para ağını deşifre etti: 12 kişi gözaltında!





EŞ ZAMANLI OPERASYONDA YAKALANDI



İstihbari çalışmalar ve hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 13 şüpheli tespit edildi. Zanlılardan 12'si Adana, Antalya, Aydın, Edirne, İzmir, Muğla, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Karaman'da çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.