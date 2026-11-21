Olay, dün saat 20.30 sıralarında Fatsa ilçesi Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. C.K. ile H.D. (61) adlı kadın ile oğulları Muharrem Demir ve D.D. (17) ile Muharrem'in arkadaşı S.U. (19) arasında tartışma çıktı.
YARALI HALDE KAÇARKEN UÇURUMDAN YUVARLANDI
Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K., yanında getirdiği bıçakla 4 kişiyi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralılar, kaçmaya çalışırken yaklaşık 15 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlandı.
1 ÖLÜ 3 YARALI
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, yaralılardan Muharrem Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 3 yaralı ise Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hastanelere kaldırdı. Jandarma ekipleri, kaçan C.K.'yi ikametinde suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.