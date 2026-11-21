1 ÖLÜ 3 YARALI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, yaralılardan Muharrem Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 3 yaralı ise Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hastanelere kaldırdı. Jandarma ekipleri, kaçan C.K.'yi ikametinde suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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