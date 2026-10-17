Yer Sakarya! Gözü gibi baktığı bahçesi bir gecede dere yatağına döndü: ‘Daha önce böylesini görmedim’

'AĞLAMAKTAN BAŞKA NE YAPABİLİRSİN Kİ?'



Kendileriyle ilgilenen ve yardımcı olan ekiplere teşekkür eden Tongaz, "Tekrar buraya geldiğimde çok üzüldüm. Ağlamaktan başka ne yapabilirsin ki? Sağı solu aradık. Allah'ın afetinin önüne bir şey geçemiyor." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör