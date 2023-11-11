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Giriş Tarihi: 11.11.2023 11:27

Yer Samsun! Aracının içinde ölü bulundu!

Samsun'da 69 yaşındaki Hüseyin Kanca'ya ulaşamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. Arama çalışmaları sonucu aracında bulunan Hüseyin Kanca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA
Yer Samsun! Aracının içinde ölü bulundu!

Korkunç olay Samsun'un Canik İlçesi'nde yaşandı. Hüseyin Kanca'yı (69) telefonla arayıp kendisine ulaşamayan yakınları aynı mahalle ikamet eden tanıdıklarından yardım istedi. Hüseyin Kanca mahallede evine giden yol üzerinde otomobilinin şoför koltuğunda ölü olarak bulundu. Kanca'nın cansız bedeni jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Kanca'nın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yer Samsun! Aracının içinde ölü bulundu!
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