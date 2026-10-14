Yer Samsun! Görenler gözlerine inanamıyor: Çaya tatlıya suya bile pul biber atıyor!

"ACISIZ GÜNÜM YOK"

Gezi sırasında tattığı acı biberin ardından her şeye biber katmaya başladığını ifade eden Caner Özsercan (37), "15 yıldır esnafım. Yediğim, içtiğim her şeye acı pul biber katıyorum. Acı benim hayatım. Su, çorba, tatlı, çay gibi akla gelebilecek her şeye pul biber ekliyorum. Bu alışkanlığım 10 yıldır devam ediyor. Gezi esnasında acıyı tattım ve o günden beri her şeye acı atıyorum. Acı pul biber bence en çok tatlıya yakışıyor. Çay ve tatlının acı pul biberle denenmesini tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu alışkanlığımı ilk kez görenler şaşırıyor. Benden görüp deneyenler de oluyor. Benim hoşuma gittiği için böyle tüketmeyi seviyorum. Acıyla birleştim diyebilirim. Eşim de ara sıra benim gibi deniyor. Bazen vazgeçse de denediği oluyor. Çayı pul bibersiz içemiyorum. Gece yatmadan önce yoğurduma pul biber koyarım. Acısız günüm yok. Gecemiz gündüzümüz acı. Ayrıca eşim akşamları bana çay getirdiğinde tepsinin içerisinde çay, şeker ve küçük bir tasın içerisinde pul biber bulunur. Çayım her zaman böyle servis edilir" dedi.