MİLYONLARCA LİRA DOLANDIRDI

Şüphe şahsın, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nde iş bulma vaadiyle de 17 kişiyi de kişi başı 125 bin lira olmak üzere 2 milyon 275 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda S.S. isimli şahsa yönelik Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI



Gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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