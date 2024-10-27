Yer Siirt: Banyo duvarına saklanan firari şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y.K., Siirt il merkezindeki adresinde saklandığı gizli bir bölmede yakalandı. M.Y.K.'nin, evin banyo kısmında kendisi için özel olarak fayansla kapatılan bir saklanma alanı yaparak çamaşır makinesi ile kendisini kamufle ettiği öğrenildi.