Olay, 18 Kasım Çarşamba günü saat 02.45 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kardelen Hoş E., yaşadığı binanın 5'inci katından henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.