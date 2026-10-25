Yer Taksim! Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı: Cephanelik gibi adresi o detay deşifre etti!

ÜSTÜNDEN ÇIKANLAR AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

Temizlik personeli olarak görev yaptığı öğrenilen Mehmet S.'nin üst aramasında, 2 şeffaf poşette toplam 4 gram marihuana bulundu. Abbas Ç.'nin üst aramasında ise 2 şeffaf poşette toplam 3,4 gram marihuana ile 650 dolar, 40 avro ve 350 lira ele geçirildi.

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