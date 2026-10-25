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Giriş Tarihi: 25.10.2026 10:40 Son Güncelleme: 25.10.2026 10:51

Yer Taksim! Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı: Cephanelik gibi adresi o detay deşifre etti!

İstanbul Taksim Tünel Meydanı’nda polis ekiplerinin takibe aldığı Abbas Ç. (60), Mehmet S.’ye (41) uyuşturucu verdiği sırada yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında toplam 7,4 gram marihuana ele geçirilirken şüphelinin cebinden çıkan o kağıtta yazan adres tüm planlarını bozdu. Evde yapılan aramada çıkanlar ise akıllara durgunluk verdi. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Yer Taksim! Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı: Cephanelik gibi adresi o detay deşifre etti!
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Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karaköy ve Taksim İstiklal Caddesi çevresinde uyuşturucu satışı yapıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Ekipler 23 Ekim Cuma günü Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi'nde gördükleri Abbas Ç.'yi takibe aldı. Şüphelinin, Taksim Tünel Meydanı Şahkulu Mahallesi'nde Mehmet S.'ye uyuşturucu verdiğini gören polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı.

ÜSTÜNDEN ÇIKANLAR AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

Temizlik personeli olarak görev yaptığı öğrenilen Mehmet S.'nin üst aramasında, 2 şeffaf poşette toplam 4 gram marihuana bulundu. Abbas Ç.'nin üst aramasında ise 2 şeffaf poşette toplam 3,4 gram marihuana ile 650 dolar, 40 avro ve 350 lira ele geçirildi.

Taksim'de uyuşturucu satıcısı yakalandı | Video

TELEFONUNDAKİ SU FATURASINDAN ADRESİ BULUNDU

Çalışmalarını sürdüren ekipler, Abbas Ç.'nin cep telefonunda yaptığı incelemede, şüphelinin adına düzenlenmiş su faturasına ulaştı. Faturadaki adresin, şüphelinin yaşadığı adresten farklı olduğunu belirleyen ekipler, Hasköy Keçecipiri Mahallesi'ndeki eve gitti. Aramalarda, 2 poşette toplam 885 gram marihuana, streç poşete sarılı 100 gram toz esrar, 2 hassas terazi ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

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ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Abbas Ç.'nin, 1'i 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan olmak üzere emniyete 5 geliş kaydı bulunduğu belirlendi. Abbas Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti'' suçundan adliyeye sevk edildi. Mehmet S. ise hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan başlatılan adli işlem sonrası serbest bırakıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#TAKSİM #UYUŞTURUCU #İSTANBUL

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Yer Taksim! Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı: Cephanelik gibi adresi o detay deşifre etti!
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