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Giriş Tarihi: 4.11.2024 20:52

Yer Tokat: Kavgayı ayırmak isterken öldürüldü!

Tokat'ta Fatih Ersoy iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken karnından vuruldu. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA
Yer Tokat: Kavgayı ayırmak isterken öldürüldü!

Olay saat 16.30'da Tokat'ın Turhal ilçesi Milli Egemenlik Parkı'nda meydana geldi. İki grup arasında parkta kavga çıktı.

Olay yerinde bulunan Fatih Ersoy, tarafları ayırmak istedi. Ersoy'un ayırmaya çalıştığı sırada kavga edenlerden A.K., üzerindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Ersoy, karnından vuruldu. Şüpheli, suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ersoy, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olaydan sonra kaçan A.K. ile kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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Yer Tokat: Kavgayı ayırmak isterken öldürüldü!
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