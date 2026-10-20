Yer Trabzon! Denizin ortasında vinç faciası! İki çocuk babası hayatını kaybetti: Korkunç kaza kameraya yansıdı!

4 BALIKÇI YARALANDI

Olayda, 4 balıkçı yaralandı. İhbar üzerine başka bir tekne ile Araklı Limanı'na getirilen balıkçılar ambulanslarla Araklı Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı.

Avlanırken üzerine vinç sistemi devrilen balıkçı hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada