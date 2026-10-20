Yer Trabzon! Denizin ortasında vinç faciası! İki çocuk babası hayatını kaybetti: Korkunç kaza kameraya yansıdı!

Olay, dün öğle saatlerinde denizin 30 mil açığında meydana geldi. Akçaabat'tan tekneyle denize açılan balıkçılar, avladıkları palamutları makarayla tekneye çekmeye başladı. Bu sırada halatın kopması sonucu vinç sistemi balıkçıların üzerine devrildi.
4 BALIKÇI YARALANDI
Olayda, 4 balıkçı yaralandı. İhbar üzerine başka bir tekne ile Araklı Limanı'na getirilen balıkçılar ambulanslarla Araklı Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı.
Avlanırken üzerine vinç sistemi devrilen balıkçı hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada
KORKUNÇ KAZA KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan olay anı, balıkçı teknesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vinç sisteminin ağı çeken balıkçıların üzerine devrildiği ve balıkçıların yaşadığı panik anları yer aldı.