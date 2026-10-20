Haberler Yaşam Haberleri Yer Trabzon! Denizin ortasında vinç faciası! İki çocuk babası hayatını kaybetti: Korkunç kaza kameraya yansıdı!
Giriş Tarihi: 20.10.2026 16:46 Son Güncelleme: 20.10.2026 16:58

Yer Trabzon! Denizin ortasında vinç faciası! İki çocuk babası hayatını kaybetti: Korkunç kaza kameraya yansıdı!

Trabzon’da meydana gelen olay yürekleri burktu. Tekneyle avlanırken ağ çekmede kullanılan vinç sistemi üzerine devrilen 40 yaşımdaki İzzet Sırtbaşı hayatını kaybederken 3 balıkçı yaralandı. Olay anı teknenin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA Yaşam
Yer Trabzon! Denizin ortasında vinç faciası! İki çocuk babası hayatını kaybetti: Korkunç kaza kameraya yansıdı!
  • ABONE OL

Olay, dün öğle saatlerinde denizin 30 mil açığında meydana geldi. Akçaabat'tan tekneyle denize açılan balıkçılar, avladıkları palamutları makarayla tekneye çekmeye başladı. Bu sırada halatın kopması sonucu vinç sistemi balıkçıların üzerine devrildi.

4 BALIKÇI YARALANDI

Olayda, 4 balıkçı yaralandı. İhbar üzerine başka bir tekne ile Araklı Limanı'na getirilen balıkçılar ambulanslarla Araklı Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı.

Avlanırken üzerine vinç sistemi devrilen balıkçı hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada

2 ÇOCUK BABASI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan yaralılardan 2 çocuk babası İzzet Sırtbaşı kurtarılamadı. Sırtbaşı'nın cenazesi, memleketi Ordu'nun Gölköy ilçesinde toprağa verildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KORKUNÇ KAZA KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan olay anı, balıkçı teknesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vinç sisteminin ağı çeken balıkçıların üzerine devrildiği ve balıkçıların yaşadığı panik anları yer aldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#TRABZON #AKÇAABAT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Trabzon! Denizin ortasında vinç faciası! İki çocuk babası hayatını kaybetti: Korkunç kaza kameraya yansıdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA