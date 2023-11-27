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Giriş Tarihi: 27.11.2023 15:15

Yer Üsküdar: Seyir halindeki araç alev alev yandı!

İstanbul Üsküdar'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı...

DHA
Yer Üsküdar: Seyir halindeki araç alev alev yandı!

Yangın, saat saat 10.30 sıralarında Muratreis Mahallesi Muratreis Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeki otomobilinden dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracını durdurarak yangına müdahale etmek istedi. Sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, alev alev yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yer Üsküdar: Seyir halindeki araç alev alev yandı!
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