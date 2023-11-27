Yer Üsküdar: Seyir halindeki araç alev alev yandı!

Yangın, saat saat 10.30 sıralarında Muratreis Mahallesi Muratreis Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeki otomobilinden dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracını durdurarak yangına müdahale etmek istedi. Sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, alev alev yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.