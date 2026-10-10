Haberler Yaşam Haberleri Yer Yozgat! Talihsiz aile ikinci kez aynı acıyı yaşadı! Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetmişti: Meğer 10 yıl sonra kardeşi de…
Giriş Tarihi: 10.10.2026 16:44

Yer Yozgat! Talihsiz aile ikinci kez aynı acıyı yaşadı! Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetmişti: Meğer 10 yıl sonra kardeşi de…

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden orman muhafaza memuru 42 yaşındaki Hakan Tonga , Kırıkkale'de toprağa verildi. Kahreden detay ortaya çıktı. Meğer 10 yıl önce kardeşi de…

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Yer Yozgat! Talihsiz aile ikinci kez aynı acıyı yaşadı! Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetmişti: Meğer 10 yıl sonra kardeşi de…
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Kaza, 9 Ekim'de Yozgat-Ankara kara yolunun Saray köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.H. idaresindeki 55 ZC 513 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü Z.H. ile yolcular A.H. ve Hakan Tonga yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hakan Tonga (42), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 ÇOCUK BABASI ŞEHİT POLİS GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Tonga'nın cenazesi, memleketi Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine getirildi. Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Yahşihan Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Bahadır Gürleyik, kurum çalışanları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 3 çocuk babası Tonga'nın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

POLİS KARDEŞİ DE TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT OLMUŞ

Hakan Tonga'nın ağabeyi polis memuru Ali Tonga da 22 Mayıs 2016 tarihinde Yozgat'ta görev başında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu. Ali Tonga'nın cenazesi de Yahşihan ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#YOZGAT

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Yer Yozgat! Talihsiz aile ikinci kez aynı acıyı yaşadı! Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetmişti: Meğer 10 yıl sonra kardeşi de…
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