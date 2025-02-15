Yerde bulduğu altın kesesini Zabıta’ya teslim etti

İnegöl Belediyesinde 19 yıldır temizlik görevlisi olarak görev yapan Soner Aktepe, Mahmudiye Mahallesi'nde temizlik yaptığı sırada yerde bulduğu bir kese içerisindeki yaklaşık 100 bin lira değerinde altın bulunan keseyi, sahibine ulaştırılması amacıyla Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti.

Helal ile haram kavramlarına dikkat ettiğini söyleyen Soner Aktepe, "Bizler harama helale dikkat eden insanlarız. Kaybeden vatandaşımız üzülmesin, emaneti bizde. Yerde bulduğum ziynet eşyalarını hemen şeflerime haber verdim ve Zabıta Müdürlüğümüze tutanakla teslim ettim" dedi.

Zabıta Müdürlüğü, tutanak eşliğinde teslim alınan ziynet eşyasını sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı.