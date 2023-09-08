Yerli ve milli silahlarımız dünyanın 100 ülkesinde

Türkiye, artık dünyaya silah satan ve ürünleri büyük beğeni toplayan bir ülke konumuna geldi. İHA, SİHA gibi Türk askeri savunma sistemi teknolojilerinin başarısı dünya çapında ses getirmeye devam ederken, Türk mühendisler tarafından geliştirilip tamamen yerli ve milli olanaklarla üretilen tüfek ve silahlarımız da uluslararası arenada boy göstermeye başladı. Ankara Sincan'daki 4 bin metrekarelik alanda Türkiye'nin ilk AK tabanlı 7.62x39 kalibre piyade tüfeğini üreten Özyurt Silah Sanayii, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) fuarından 100 milyon dolarlık siparişle döndü.

"ARTIK ULUSLARARASI ARENADAYIZ"

Türkiye'nin silah üreten bir güç merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Özyurt Silah Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt, Türk Savunma Sanayiinin artık dünyanın her yerinde gücünü ve kalitesini ispatlamış durumda olduğunu söyledi.

İHA/SİHA teknolojisinde atılan adımların dünya güçleri tarafından yakından takip edildiğini söyleyen Serdar Özyurt; "İHA'lar ve İHA'ların silahlandırılmış hali olan SİHA'lar, son yıllarda TSK'ya gerek istihbari veri toplama açısından en vurucu güç olma ve savaş uçaklarına hedef tayin etme açısından büyük güç kazandırdı. Artık Türkiye, insansız hava araçlarından helikopterlere, zırhlı araçlardan silah sistemlerine ve silahlardan mühimmata kadar birçok savunma sanayi alanında ürün geliştiriyor. Özyurt Silah olarak bir buçuk yıl gibi kısa bir süre içinde Türkiye'nin ilk AK tabanlı 7.62x39 kalibre piyade tüfeğini üreterek piyasaya sürdük. Aynı zamanda, 7.62×39 piyade tüfeği, 9.19 tabanca, 308 ve 309 keskin nişancı tüfeğimiz mevcut. 3 yılda 7 silah ürettik" dedi.

"5 ÜLKEYLE İMZA"

Türkiye'nin savunma sanayi alanında uluslararası pazardaki payını her geçen gün artırdığına dikkati çeken Özyurt, "Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kendimizi anlatmak adına bizler için büyük fırsattı. Fuarda 5 ülke ile satış sözleşmesi imzaladı. 3 yıl gibi kısa bir sürede yedi adet silah üreten Özyurt'un bu silahlar arasında ordular tarafından en çok ilgi gören Asi 21 7.62x39 kalibre piyade tüfeğine 5 ülkeden sipariş verildi. Polonya, İngiltere, ABD, Gambiya ve Kenya'nın savunma bakanlıklarından sipariş alındı." diye konuştu

"HEDEF 5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT"

"Savunma sanayiinde yerli ve milli olanaklarla geliştirilen her türlü teknolojinin, Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak açısından çok önemli olduğunun altını çizen Özyurt, konuşmasını şöyle tamamladı; "Son dönemlerde dünyada yaşanan gelişmeler savunma sanayiinin önemini bir kez daha bizlere gösterdi. Savunma sanayiimizin gücü, barışı korumak ve sağlamak için en önemli etken haline geldi. Savunma sanayimiz, ülke ekonomisinin gelişimi açısından da artık çok değerli. Ülke olarak 3,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz. Daha yukarıya taşımak için çok çalışmalıyız"