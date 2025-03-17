Haberler Yaşam Haberleri Yerlikaya açıkladı: 4 ayrı suç örgütüne operasyon: Elebaşları dahil 79 gözaltı!
Giriş Tarihi: 17.3.2025 08:44 Son Güncelleme: 17.3.2025 10:11

Yerlikaya açıkladı: 4 ayrı suç örgütüne operasyon: Elebaşları dahil 79 gözaltı!

İstanbul, Ankara, Adana ve Van'da 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt elebaşı dahil 79 şüphelinin yakalandığı operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 1 otomatik tabanca, 2 el bombası ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Yerlikaya açıkladı: 4 ayrı suç örgütüne operasyon: Elebaşları dahil 79 gözaltı!

İstanbul'da yurt dışında tutuklu bulunan B.G.'nin, Ankara'da A.A.'nın, Adana'da A.S.'nin, Van'da O.Y.'nin elebaşılığını yaptığı 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik geçen hafta 4 ilde operasyonlar düzenlendi.

ELEBAŞLARI DAHİL 79 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda A.A., A.S. ve O.Y. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 79 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 1 otomatik tabanca, 2 el bombası ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheliler hakkında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli yağma', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'Yasa dışı kumar oynatmak', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', 'Suç üstlenme', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçlarından soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yerlikaya açıkladı: 4 ayrı suç örgütüne operasyon: Elebaşları dahil 79 gözaltı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz