Yerlikaya açıkladı: 4 ayrı suç örgütüne operasyon: Elebaşları dahil 79 gözaltı!

İstanbul'da yurt dışında tutuklu bulunan B.G.'nin, Ankara'da A.A.'nın, Adana'da A.S.'nin, Van'da O.Y.'nin elebaşılığını yaptığı 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik geçen hafta 4 ilde operasyonlar düzenlendi.
ELEBAŞLARI DAHİL 79 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonlarda A.A., A.S. ve O.Y. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 79 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 1 otomatik tabanca, 2 el bombası ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şüpheliler hakkında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli yağma', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'Yasa dışı kumar oynatmak', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', 'Suç üstlenme', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçlarından soruşturma başlatıldı.