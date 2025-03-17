Yerlikaya açıkladı: 4 ayrı suç örgütüne operasyon: Elebaşları dahil 79 gözaltı!

İstanbul'da yurt dışında tutuklu bulunan B.G.'nin, Ankara'da A.A.'nın, Adana'da A.S.'nin, Van'da O.Y.'nin elebaşılığını yaptığı 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik geçen hafta 4 ilde operasyonlar düzenlendi.

ELEBAŞLARI DAHİL 79 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda A.A., A.S. ve O.Y. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 79 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 1 otomatik tabanca, 2 el bombası ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.