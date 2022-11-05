Yeşil Kart (Green Card) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurular bitti mi, son tarih ne? İşte Green Card başvuru şartları, son başvuru ve sonuç tarihi!

Green Card çekilişine başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde çekiliş sonuçlarını bekliyor. Bu kapsamda ise "Yeşil Kart" (Green Card) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurular bitti mi, son tarih ne?" soruları yanıt aramaya başladı. ABD'de ikamet etmek isteyen vatandaşların büyük bir kısmı başvuru işlemlerini tamamladı. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak. İşte Yeşil Kart (Green Card) başvuru sonuçları ve işlemlerin sona ereceği o tarih.
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
DV 2024 Green Card başvuru tarihleri, geçtiğimiz günlerde ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanmıştı.
Elçilikten yapılan açıklama doğrultusunda DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim 2022 tarihinde başladı ve 8 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurunuzunu yapabilirsiniz.
Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir. Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.
En az lise mezunu olmak.
Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.
18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.
Green Card resmî web sayfası üzerinden başvuru yapmak.
Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve mevcut halimizle birebir uyumlu olması.
Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.
Green Card çekilişi başvurularında artık pasaport şartı aranmayacak. Başvurmak isteyen adaylar, pasaportlarını yenilemeden başvuruda bulunabilecek.
GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20224 Green Card çekiliş takvimine göre, çekiliş sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.