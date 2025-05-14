Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Merih Altıntaş tüm Türkiye’yi uyardı: Gümbür gümbür geliyor, dikkat etmeliyiz

Sabah Gazetesi sponsorluğunda düzenlenen 6.Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi, ikinci gününde de dikkat çeken birbirinden farklı oturumla devam ediyor. Dünyanın en saygın bilim insanlarının konuşmacı olduğu kongreyi sabah.com.tr yakından takip ediyor ve özel röportajlarla davranışsal bağımlılıklar tehdidini kamuoyuna duyuruyor. Sabah.com.tr'ye konuşan Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç.Dr Merih Altıntaş da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altıntaş, madde bağımlılığı, alkol bağımlılığından daha büyük bir tehlikeye dönüşen 'Davranışsal Bağımlılıklar' için, 'Gümbür gümbür geliyor' ifadesini kullanırken, sanal kumarın sinsi ve hızlı bir şekilde gençleri esir almasına da değindi.
"DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLAR GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR"
Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Merih Altıntaş, kongrenin amacına ilişkin soruya, "Yeşilay'ın Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi ülkemiz için oldukça önemli bir soruna parmak basmak için yaptığımız bir çalışma. Daha önceden sıklıkla madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı ile ilgileniyorduk. Davranışsal bağımlılıklar artık gümbür gümbür geliyor. Sadece Türkiye için değil, dünya için de büyü bir tehdit." dedi.
"ALKOLDE, TÜTÜNDE KOKUYU ALIRIZ, MADDE BAĞIMLILIĞINDA RUHSAL DURUMDAN ANLARIZ AMA KUMARI SONUCUNDA GÖREBİLİYORUZ"
"Biz bu kongrede, kumar, pornografi kullanımı, yeme bağımlılığı, egzersiz bağımlılığı, oyun bağımlılığı gibi bazı konulara biraz daha dikkat çekmeye çalıştık." diyen Altıntaş, "Kumar artık ciddi bir problem. Sonuçlarını gördüğümüz bir problem. Bize önceden ufak tefek kağıttan oynanan bahislerle ilgili gelirlerdi. Şimdi artık online kumar ile ilgili geliyorlar. Diğer kumar tipleri geride kaldı. Online kumarın çok daha tehlikeli bir yanı var, çok daha yaygın ve hızlı bağımlılık yapıyor. Alkolde, tütünde kokuyu alırız, maddenin bedensel ve ruhsal belirtilerini çok çabuk görüyoruz. Ama kumarın sonuçları ortaya çıktıktan sonra fark ediliyor. Gençler için, aileler için, ülkemiz için büyük bir tehdit olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde kendi alanında söz sahibi olan isimleri davet ettik. Bizimle birikimlerini paylaştılar. Yeşilay için Davranışsal Bağımlılıklar konusunda epey mesafe kat ettik ama daha çok yolumuz var." ifadelerini kullandı.