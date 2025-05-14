Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Merih Altıntaş tüm Türkiye’yi uyardı: Gümbür gümbür geliyor, dikkat etmeliyiz

"ALKOLDE, TÜTÜNDE KOKUYU ALIRIZ, MADDE BAĞIMLILIĞINDA RUHSAL DURUMDAN ANLARIZ AMA KUMARI SONUCUNDA GÖREBİLİYORUZ"

"Biz bu kongrede, kumar, pornografi kullanımı, yeme bağımlılığı, egzersiz bağımlılığı, oyun bağımlılığı gibi bazı konulara biraz daha dikkat çekmeye çalıştık." diyen Altıntaş, "Kumar artık ciddi bir problem. Sonuçlarını gördüğümüz bir problem. Bize önceden ufak tefek kağıttan oynanan bahislerle ilgili gelirlerdi. Şimdi artık online kumar ile ilgili geliyorlar. Diğer kumar tipleri geride kaldı. Online kumarın çok daha tehlikeli bir yanı var, çok daha yaygın ve hızlı bağımlılık yapıyor. Alkolde, tütünde kokuyu alırız, maddenin bedensel ve ruhsal belirtilerini çok çabuk görüyoruz. Ama kumarın sonuçları ortaya çıktıktan sonra fark ediliyor. Gençler için, aileler için, ülkemiz için büyük bir tehdit olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde kendi alanında söz sahibi olan isimleri davet ettik. Bizimle birikimlerini paylaştılar. Yeşilay için Davranışsal Bağımlılıklar konusunda epey mesafe kat ettik ama daha çok yolumuz var." ifadelerini kullandı.