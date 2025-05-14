Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Merih Altıntaş tüm Türkiye'yi uyardı: "Gümbür gümbür geliyor, dikkat etmeliyiz" | Video

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Merih Altıntaş, davranışsal bağımlılık tehdidi ve bilim dünyasının yakından takip ettiği kongre ile ilgili sabah.com.tr'ye konuştu. Doç.Dr. Altıntaş, "Davranışsal bağımlılıklar artık gümbür gümbür geliyor" derken, sanal kumar tehdidine dair de dikkat çeken ifadeler kullandı.