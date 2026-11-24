TÜRKİYE Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Akademi Buluşmaları kapsamında "Kadın ve Bağımlılık Forumu" düzenledi. Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen programda konuşan Genel Başkan Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılığın bir insanın, bir toplumun başına gelebilecek en kötü şey olduğunu ifade etti. Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak kimse bağımlı olmasın diye çalıştıklarını kaydeden Dinç, "Bu konuda en büyük destekçimiz kadınlar. Kadın komisyonlarımız, en çok faaliyet yapan komisyonlarımızdan. Kadın komisyonlarımız hiçbir faaliyette bizi yalnız bırakmayan, en güzel işleri yapan destekçilerimiz. Çünkü bu mücadelede hem Yeşilay'ımızın çalışmalarında hem Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde kadınların bu işin lideri olduğunu çok açık ve net bir şekilde gördük" ifadelerini kullandı. Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne gelen çoğu kişinin annelerinin ricası ve ısrarı üzerine geldiğini aktaran Dinç, dolayısıyla kadınların Yeşilay'ın önleme ve rehabilitasyon çalışmalarına desteğinin alternatifsiz ve vazgeçilmez en büyük kaynaklarından bir tanesi olduğunu belirtti.

HER ZAMAN İHTİYAÇ VAR

Dinç, "O yüzden kadın ve bağımlılık dediğimizde, Yeşilay'ımızın kadınlardan alacağı desteğe her zaman, her durumda, her ortamda çok çok ihtiyacı var ve biz bundan azami şekilde istifade etmeye çalışıyoruz. Çünkü kadınlarımız bizim mücadelemizin en önemli belirleyicileri. Onlar ne kadar sahip çıkarsa mücadelemiz o kadar güçleniyor" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör