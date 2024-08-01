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Giriş Tarihi: 1.8.2024 18:36 Son Güncelleme: 1.8.2024 20:32

Yeşilçam'ın usta yönetmeni Günay Kosova hayatını kaybetti

Yeşilçam'da çok sayıda yapımda yer alan yönetmen Günay Kosova, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yeşilçam’ın usta yönetmeni Günay Kosova hayatını kaybetti

Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele eden ve Kayışdağı Darülaceze'de kalan Kosova, akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Usta yönetmen, bugün Sultanbeyli'de ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Set amiri, senarist, yapımcı ve yönetmen kimliğiyle bin 700 filmde çalışan Günay Kosova, "Yarasa Adam Betmen", "Çikolata Tarlası" ve "Tam İsabet" gibi filmleriyle biliniyordu.

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Yeşilçam'ın usta yönetmeni Günay Kosova hayatını kaybetti
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