Yeşilırmak’ta oksijen tükendi, balıklar ölüyor

Sivas'ın kuzeydoğusundaki Suşehri ilçesi sınırlarındaki Kösedağ eteklerinden doğan ve Samsun'un Çarşamba ilçesinden Karadeniz'e dökülen Yeşilırmak Nehri'nde, çok sayıda balık ölümü gerçekleşti. Tokat'ta başlayan ve daha sonra Amasya'da da görülen balık ölümleri, bölgede endişeye neden oldu.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Burhan, "Bunlar Türkiye'nin genelinde görünen olaylar. Mevsim döngülerinde özellikle ilkbahar ve sonbaharda tarımsal drenaj alanlarında biriken zirai atıklar yani zirai ilaçlar buna neden olabilir. Ölümlerin temel nedeni, oksijen eksikliği. Ancak bu eksiklik, doğrudan doğa kaynaklı değil. Zirai ve kimyasal atıklardan da kaynaklanır. Özellikle ilkbahar ve sonbaharda tarım alanlarında biriken azotlu-fosforlu gübreler ve zirai ilaçlar, yağışlarla birlikte nehir ve göllere taşınıyor" dedi. Öte yandan ırmaktan ve ölü balıklardan alınan numunelerin incelemelerinin de sürdüğü belirtildi.