Yeter ki çocuklar gülsün

Bu grup zamanla çığ gibi büyüdü. Türkiye ve Afrika'nın birçok yerine giderek çocuklara oyuncak, ailelere gıda yardımı yapmaya başladı. 2017 yılında dernek çatısı altında birleşen grup, aktif olarak çalışmalarını devam etti. Osman Demirci, bir grup gönüllü ile Kenya'da dünyanın en büyüğü olarak kabul edilen Dadaab Mülteci Kampı'na gitti.

'ÇOCUK HER YERDE ÇOCUK'

Ekibiyle birlikte bölgeye giden Demirci, mülteci çocuklara oyuncak dağıttı, oyunlar oynadı, sohbet etti. Oyuncaklarını alan çocuklarının mutlulukları ise yüzlerine yansıdı. Bu bayramda mülteci çocukların yüzlerini güldürebilmenin huzurunu yaşadıklarını belirten Demirci, "Kurban Bayramı'nı mülteci kardeşlerimizle yaşamak istedik. Gelirken de onlara sürprizler hazırladık.

Çeşitli hediyelerle onların yüzlerini biraz olsun güldürmek istedik. Çocuk her yerde çocuk. Nerede olduğu, kim olduğu hiç önemli değil. Yeter ki onlar gülsün. Biz onları her yerde bulup onlar için elimizden ne geliyorsa yaparız. Onların gülmesi dünyanın en güzel mutluluğu" dedi.

