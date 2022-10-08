Yeter ki kızlar okusun

Ardahan'ın Göle ilçesinde gönüllü kadınlar tarafından 2017'de kurulan Göle Kadın Meclisi Kooperatifi, kız çocuklarının okuması için çabalıyor. Çoğu ilkokul mezunu olan kadınlar içlerinde ukde kalan okumak arzusunu okuma imkanı bulamayan kız çocuklarını okutarak yaşıyorlar. Yaşları 30 ile 65 arasında değişen kadınlar ürettikleri organik ürünleri kooperatif aracılığıyla satarak kız çocuklarına burs veriyorlar.Göle Kadın Meclisi Başkanı Türkan Deli, "Kadınların hem kendi, hem de ülke ekonomisine katkı sağlaması, okuyup kendi ayakları üstünde durmaları çok önemli. Onun için biz de 2017'de kadın arkadaşlarımla birlikte böyle bir oluşum başlattık. Bu yıl 80 kız öğrencimize burs sözü verdik. Senede iki sefer ödeme yaparak toplamda öğrenci başına 1200 lira vereceğiz" dedi.Yaptıkları işten büyük zevk aldıklarını belirten gönüllü kadınlardan Nuriye Yıldırım, "Kız çocukları için ürettik, paraya çevirip onlara burs vereceğiz. Bu bizim el emeğimiz buna alın terimiz karışmış, burs verdiğimiz her çocuk bu helal kazançla zihni açılacak, buna inanıyoruz. Biz okumadık kızlarımız okusun" diye konuştu.