Yiğit, Galatasaray formasıyla uğurlandı

Muğla Bodrum'da yaşayan Serkan Kurt, Galatasaray Spor Okulu futbolcusu olan oğlu Yiğit Kurt'a (9), taraftarı oldukları Galatasaray'ın Tottenham ile yapacağı maçı izletmek için geçen 7 Kasım'da İstanbul'a doğru yola çıktı. Ancak Serkan Kurt (43) idaresindeki otomobil, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir TIR'la çarpıştı. Çok sevdiği takımının maçını ilk kez izlemeye giderken ağır yaralanan ve önceki gün beyin ölümü gerçekleşen Yiğit Kurt'un ailesi tarafından bağışlanan organları, 4 çocuğa umut oldu.Yiğit Kurt için dün memleketi Bodrum'da öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Bodrum FK oyuncuları Celal Dumanlı, Erkan Değişmez, Taylan Antalyalı, çok sayıda Galatasaray taraftarı ve vatandaş katıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'un da Kurt ailesini arayarak başsağlığı dilediği, ayrıca Galatasaraylı futbolcuların 23 Kasım'da Bodrum FK ile oynayacağı maç öncesi Yiğit Kurt'un mezarını ziyaret edeceği öğrenildi.