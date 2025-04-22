Yiğit Girgin, turizm sezonu öncesi SABAH’a önemli açıklamalarda bulundu: "Türkiye 2024’te 2 milyon sağlık turisti ağırladı"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, 2025 turizm sezonunun açılışına kısa bir süre kala SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. Yiğit Girgin, "Ülkenin genel huzur ve refah düzeyi de turist tercihlerinde etkili oluyor. Dolayısıyla Türkiye yıllardır sahip olduğu fiyat - kalite avantajını yitirmeye başladı. Turistler artık uygun koşullar sunması nedeniyle Tayland, Bali ve Mısır gibi ülkeleri tercih ediyor. Bu durum sektörümüzün sürdürülebilirliği için bir tehdit oluşturuyor" diye konuştu.

SEZON 12 AYA YAYILMALI

2024 yılının sektör açısından verimli bir yıl olduğunu hatırlatan Yiğit Girgin, 2025 yılında da ülkemizin yine talep göreceğini, fakat gelirlerde bir azalma yaşanabileceğini söyledi. Turizmin 70'e yakın iş kolunu besleyen, her kademeden önemli istihdam ve katma değer sağlayan bir sektör olduğunu belirten Girgin, sözlerine şöyle devam etti: "2024 yılı Türkiye genelinde güçlü bir toparlanma yılı oldu. Özellikle Avrupa pazarından gelen talep artışı, Ege ve Akdeniz kıyılarında olumlu bir hareketlilik yarattı. Bodrum özelinde bakarsak, konaklama dolulukları ortalamanın üzerine çıktı; ancak bu talep bazı dönemlerde arzı da zorladı. Yüksek sezonda fiyatlar zaman zaman dengesizleşti ve bu durum misafir memnuniyetini etkiledi. Ekonomik faktörler iç pazarı şekillendirdi. Bu yıl da artan maliyetleri fiyatlara tam anlamıyla yansıtamıyoruz. Toplam karlılığımız da azaldı. Bu nedenle birçok otel maliyetlerini azaltmak için istihdamı düşürmek zorunda kalacak. 5 kişinin yaptığı işi 2 kişi yapmak zorunda kalabilir. Bu da hizmet kalitesini ve dolayısıyla turistlerin memnuniyetini de etkileyecektir"

YENİ HEDEF SAĞLIK KENTİ BODRUM

Turizmde sürdürülebilirlik için turist sayısının yanı sıra; turistlerin ekonomiye katkılarının da göz önünde bulundurulmasının önemine dikkat çeken Yiğit Girgin, sezonun farklı turizm alternatifleriyle 12 aya yayılmasının sektör için gerekli olduğunun altını çizdi. Bodrum'un güçlü konaklama ve hizmet altyapısıyla birlikte sağlık turizmine yönelmesi gerektiğini kaydeden Girgin, "Bodrum, turizmde 4 mevsim birden yaşamalı; farklı turizm alternatiflerine yönelmeli. Son dönemde başta İstanbul ve Antalya olmak üzere ülkemiz, sağlık turizmi alanında önemli bir atılım gerçekleştirdi. Bakanlık verilerine göre Türkiye 2024 yılında 2 milyon sağlık turisti ağırladı ve 3 milyar dolar gelir elde etti. Buradan sağlık turizminin katma değerinin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Bodrum'da artık 'daha çok turist' değil, 'daha doğru turist' kavramına yönelmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir lüks anlayışı, doğayla barışık ama hizmetten ödün vermeyen bir deneyim sunmamızı sağlıyor. İklimi, doğası, otel ve hizmet kalitesi, havaalanına yakınlığıyla Bodrum'un da bu pastadan pay alması gerekiyor. Milas - Bodrum Havalimanında direkt uçuşların artırılması da bu açıdan bir gereklilik. Ben özellikle Bodrum'da Wellness & Spa, medikal turizm, estetik cerrahi, ileri yaş turizmi, sağlıklı beslenme, Ayurveda gibi farklı alanlarda hizmetler sunulabileceğini düşünüyorum. Aslında sağlık turizmi yalnızca medikal turizmle sınırlı değil. Termal turizm, sağlıklı yaşam, sporcu sağlığı ve engelli turizmi gibi geniş bir kapsama sahip ve bu alanlarda Türkiye'nin her bölgesi farklı avantajlar sunuyor. Bu anlamda oteller belli yatırımlarla mevcut hizmet altyapılarını güncelleyebilir. Böylece yılın 12 ayı kesintisiz hizmet üreterek sağlık turizminden de pay alabilir" diye konuştu.

EN ÇOK TURİZM YATIRIMI ALAN BÖLGE BODRUM

Girgin, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Bodrum'un 372 proje ile en fazla turizm yatırımı alan bölge olduğunu söyledi. Bodrum'un 2024 yılında otel yatırımlarında zirveye oturduğunu belirten Girgin, bu yatırımların kentin karakteriyle örtüşen nitelikte olması gerektiğine dikkat çekti. Bodrum'un binlerce yıllık tarihi, gastronomisi ve doğasıyla bir bütün olduğunu kaydeden Yiğit Girgin şu ifadeleri kullandı: "Yeni yatırımların da Ege kültürüne ve kent kimliğine uygun yapılması gerekiyor. Bodrum'un turizmdeki başarısını sürdürülebilir kılmak istiyorsak, otel yatırımlarının doğru konseptlerle, Bodrum'un doğasına ve kimliğine zarar vermeden gelişmesini sağlamak zorundayız. Tüm dünyayı etkileyen pandemi sonrasında Bodrum, sadece tatilcilerin değil, uzun süreli yaşamak isteyenlerin de gözdesi haline geldi. Bodrum artık yıl boyu yaşanılan ve yaz aylarında ise pik yapan kalabalık bir nüfusa sahip. Yılın 12 ayı yaşayan bir kentte turizm yatırımlarının da kalıcı yaşamı destekleyecek altyapıyla uyumlu olması gerekiyor. Bu konuda merkezi ve yerel yönetimlerin de kentin artan altyapı ihtiyacına uygun yatırımları planlaması ve uygulamaya koyması önemli. Artık trafik, su kaynaklarının kullanımı, enerji tüketimi ve altyapı gibi konular da yatırım artışıyla birlikte daha fazla önem kazandı. Turizmde sürdürülebilirlik bir bütün olarak değerlendirilmeli, kent altyapısı da buna göre modernize edilmelidir."