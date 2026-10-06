Yıkamacılar silahlı suç örgütüne operasyon: 102 gözaltı

102 GÖZALTI

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında da eş zamanlı yürütülen mali çalışmada, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin TL olan 2 gayrimenkul ile 7 milyon 275 bin TL değerindeki 12 araca el konulması talep edildi. Ayrıca örgüt adına paylaşım yapıldığı tespit edilen 31 sanal medya hesabına erişimin engellenmesi için ilgili mercilere başvuruda bulunuldu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 102 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör