“Yıkamacılar” silahlı suç örgütüne operasyon: 102 kişi yakalandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, liderliğini Tolga Hoşgökdelen'in yaptığı değerlendirilen "Yıkamacılar" silahlı suç örgütüne yönelik şafak vakti Adana merkezli 11 ilde eş zamanı operasyon düzenlendi. 16 ay boyunca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana'da 98 ikamet ve 8 iş yeri olmak üzere 106 adres ile Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar'daki toplam 120 adreste, 117 şüphelinin yakalanmasına yönelik şok baskın gerçekleştirildi.

102 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'örgüte finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapma', 'silahlı tehdit', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'mala zarar verme', 'nitelikli yağma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'görevli memura direnme suçları' kapsamında toplam 32 ayrı olaya karıştıkları tespit edildi. Teknik ve fiziki takip, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, mobil yer tespiti, tanık beyanları, dijital ve görüntü incelemeleri, cezaevi görüşme kayıtları, sosyal medya araştırmaları ile MASAK verileri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyon sonucunda 102 şüpheli gözaltına alındı.

GAYRİMENKUL VE ARAÇLARA EL KONULMASI TALEBİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 14 ruhsatsız tabanca, 14 şarjör, 379 tabanca fişeği, 4 ruhsatsız tüfek, 23 kartuş, 390 kök kenevir bitkisi, bin 403 uyuşturucu hap, 479,67 gram esrar, 1,29 gram kokain, 347,3 gram sentetik kannabinoid, 3,2 gram A.M. maddesi, 234,5 gram aseton, 75 küçük kilitli poşet, 2 esrar öğütme aparatı, 2 hassas terazi, 3 çelik yelek ve 1 kasatura ele geçirildi. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında da eş zamanlı yürütülen mali çalışmada, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin TL olan 2 gayrimenkul ile 7 milyon 275 bin TL değerindeki 12 araca el konulması talep edildi. Ayrıca, örgüt adına paylaşım yapıldığı tespit edilen 31 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi için ilgili mercilere başvuruda bulunuldu.

FİRARİLER ARANIYOR

Gözaltına alınarak emniyete götürülen 102 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Adreslerinde bulunamayan 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.