Yıkandıktan sonra dümdüz olduysa dikkat! Şişme montları kabartmanın püf noktası

Havaların soğumasıyla birlikte kışlık montlar dolaplardan çıkarılmaya başlandı. Ancak özellikle şişme montlarda sık karşılaşılan bir sorun, yıkama sonrasında dolgunun topaklanması ve montun eski kabarıklığını kaybetmesi oluyor. İlk günkü görünümünü kaybeden montları hemen gözden çıkarmak gerekmiyor. Doğru kurutma ve bakım yöntemleriyle montun dolgusunun yeniden dağılmasına ve daha kabarık bir görünüm kazanmasına yardımcı olmak mümkün.