Yıkandıktan sonra dümdüz olduysa dikkat! Şişme montları kabartmanın püf noktası

Havaların soğumasıyla birlikte kışlık montlar dolaplardan çıkarılmaya başlandı. Ancak özellikle şişme montlarda sık karşılaşılan bir sorun, yıkama sonrasında dolgunun topaklanması ve montun eski kabarıklığını kaybetmesi oluyor. İlk günkü görünümünü kaybeden montları hemen gözden çıkarmak gerekmiyor. Doğru kurutma ve bakım yöntemleriyle montun dolgusunun yeniden dağılmasına ve daha kabarık bir görünüm kazanmasına yardımcı olmak mümkün.
Şişme montların dolgun yapısı, içindeki kuş tüyü veya sentetik elyaf gibi malzemelerden kaynaklanır. Yıkama sırasında bu malzemeler ıslanabilir, birbirine yapışabilir ve topaklar oluşturabilir. Mont yeterince kurutulmadığında dolgu eşit dağılmayabilir ve ürün sönmüş gibi görünebilir.
Özellikle montun bakım talimatlarına uyulmaması, yüksek sıcaklıkta yıkama ve yanlış kurutma uygulamaları bu sorunu artırabilir. Bu nedenle montu eski görünümüne döndürmek için öncelikle ürünün etiketindeki yıkama ve kurutma talimatlarını kontrol etmek gerekir.
Şişme montun dolgunluğunu geri kazanmasına yardımcı olmak için şu adımlar uygulanabilir:
1. Montun tamamen kuruduğundan emin olun. Nemli kalan dolgu malzemeleri topaklanabilir. Montu doğrudan yüksek ısıya maruz bırakmak yerine bakım etiketine uygun şekilde kurutun.
2. Montu nazikçe havalandırın. Montu hafifçe sallayarak dolgunun hareket etmesini sağlayın. Bu işlem, iç dolgunun daha eşit dağılmasına yardımcı olabilir.
3. Topaklanan bölgeleri elinizle nazikçe açın. Özellikle dikiş aralarında biriken dolgu malzemelerini çekiştirmeden, parmaklarınızla hafifçe ayırın. Sert hareketler kumaşa veya iç dolguya zarar verebilir.
4. Kurutma makinesini kullanmadan önce etiketi kontrol edin. Makinede kurutmaya izin verilen montlarda düşük ısı veya hassas program tercih edilebilir. Kuş tüyü montlarda kurutma makinesine uygun kurutma topları, dolgunun topaklarının açılmasına yardımcı olabilir. Ancak bu yöntem her mont için uygun değildir.
5. Kurutma sırasında montu ara sıra kontrol edin. Bakım talimatları izin veriyorsa montu belirli aralıklarla çıkarıp hafifçe sallamak ve dolgusunu elle dağıtmak, daha dengeli bir görünüm elde edilmesine yardımcı olabilir.
Şişme montları eski görünümüne döndürmeye çalışırken yüksek ısıdan, doğrudan ütü uygulamasından ve kalorifer üzerinde aşırı sıcaklıkta kurutmaktan kaçınmak gerekir. Bu uygulamalar kumaşa, kaplamaya veya dolgu malzemesine zarar verebilir.
Ayrıca montun içindeki dolgu tamamen kurumadan dolaba kaldırılmaması önemlidir. Özellikle kuş tüyü dolgulu montlarda nemin uzun süre kalması kokuya ve istenmeyen sorunlara yol açabilir.