Yıktığı bahçe duvarının altında kalarak hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir İlçesi Esentepe Mahallesi Uzunoğlu Sokakta meydana geldi. Evinin bahçesindeki duvarı yıkmak isterken, duvarın çökmesi sonucu, duvarın altında kalan KamilTutak (58) hayatını kaybetti.

Evli ve çocuksuz olduğu öğrenilen Kamil Tutak bu gün sabah, evinin bahçesinde bulunan yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bahçe duvarını yıkmak için çalışmaya başladı. Saat 12.30 sıralarında, yıkmak istediği duvar bir anda çöktü. Çökme sonucu çalıştığı alanda duvarın altında kalana Kamil Tutak, hayatını kaybetti. Eşi Fatma Tutak ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu enkaz kaldırıldı. Duvarın altında kalan Kamil Tutak'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Eşi Fatma Tutak(58), "Evin bahçesindeki duvarı yıkmak için çalışıyordu. Ben bir ara bahçeye çıktım, çalışıyordu. Bir süre sonra ben içeriye girdim, arkamdan bir gürültü geldi. Dışarıya çıktığımda duvar çökmüştü. Hemen polise haber verdim" dedi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.