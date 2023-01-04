Haberler Yaşam Haberleri Yılbaşı gecesi terör estiren magandalar kamerada: 27 el ateş açtılar
Giriş Tarihi: 4.1.2023 10:21

Yılbaşı gecesi terör estiren magandalar kamerada: 27 el ateş açtılar

Beyoğlu’nda yılbaşı gecesi bir grup maganda, tabancalarla havaya 27 el ateş açıp terör estirdi. Meşale ve torpil barutlarını doldurdukları şişeleri de patlatan 9 maganda, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Magandaların “daha yeni başlıyoruz” notuyla paylaştığı o korku dolu anlar ise kameralara yansıdı.

İHA
Yılbaşı gecesi terör estiren magandalar kamerada: 27 el ateş açtılar
Beyoğlu Hacıahmet ve Yenişehir Mahallesi'nde yılbaşı gecesi bir grup maganda, meşaleler yakarak sokak ortasında tabancalarla havaya 27 el ateş açtı.

Bununla kalmayan da magandalar, meşale ve torpil barutlarını doldurduğu cam ve pet şişeleri, kamera direklerinin altına koyup ve sokak ortasında patlattı. Meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan magandalar o anları kaydedip "daha yeni başlıyoruz" notuyla sosyal medyada paylaştı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ MAGANDALARI YAKALADI
Yaşananların ardından kaydedilen görüntüleri incelemeye alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı.

Görüntülerin kaydedildiği sokakları belirleyen polis ekipleri, ateş açan şahısların M.K. (15), Y.Ç. (13), Y.A.G. (17), F.Ç. (15), Hüseyin E. (19), Recep A. (21), Razaman E. (16), Yusuf A. (16) ve Müslüm Y. olduğunu tespit etti.

Devam eden çalışmalarda şahıslar tek tek yalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan 3 kurusıkı tabancaya ise polis tarafından el konuldu.


MAGANDALAR SERBEST BIRAKILDI
Emniyete götürülen 9 şahsa ifadeleri alınarak "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan şahıslar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Magandaların sokaklarda terör estirdiği, lazerli havalı tüfekle ateş açtığı, barutlu pet şişeyi sokakta patlattığı o anlar ise kameralara yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yılbaşı gecesi terör estiren magandalar kamerada: 27 el ateş açtılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA