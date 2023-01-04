Yılbaşı gecesi terör estiren magandalar kamerada: 27 el ateş açtılar

Bununla kalmayan da magandalar, meşale ve torpil barutlarını doldurduğu cam ve pet şişeleri, kamera direklerinin altına koyup ve sokak ortasında patlattı. Meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan magandalar o anları kaydedip "daha yeni başlıyoruz" notuyla sosyal medyada paylaştı.