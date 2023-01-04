Yılbaşı gecesi terör estiren magandalar kamerada: 27 el ateş açtılar

Bununla kalmayan da magandalar, meşale ve torpil barutlarını doldurduğu cam ve pet şişeleri, kamera direklerinin altına koyup ve sokak ortasında patlattı. Meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan magandalar o anları kaydedip "daha yeni başlıyoruz" notuyla sosyal medyada paylaştı.
Görüntülerin kaydedildiği sokakları belirleyen polis ekipleri, ateş açan şahısların M.K. (15), Y.Ç. (13), Y.A.G. (17), F.Ç. (15), Hüseyin E. (19), Recep A. (21), Razaman E. (16), Yusuf A. (16) ve Müslüm Y. olduğunu tespit etti.
Devam eden çalışmalarda şahıslar tek tek yalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan 3 kurusıkı tabancaya ise polis tarafından el konuldu.
MAGANDALAR SERBEST BIRAKILDI
Emniyete götürülen 9 şahsa ifadeleri alınarak "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan şahıslar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Magandaların sokaklarda terör estirdiği, lazerli havalı tüfekle ateş açtığı, barutlu pet şişeyi sokakta patlattığı o anlar ise kameralara yansıdı.