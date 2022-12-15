Milli Piyango 2023 Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Milli Piyango yarım, tam, çeyrek bilet fiyatı ile bu yıl büyük ikramiye ne kadar?

2023 yılı için geri sayım başladı! Geçtiğimiz yıl 120 milyon TL olan ikramiye ise bu yıl tam 200 milyon TL. 31 Aralık gecesi yapılacak olan Yılbaşı çekilişi için heyecan şans oyunu seven ve oynayan vatandaşlar için şimdiden dorukta. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen binlerce vatandaş yoğun olarak internet üzerinden Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları araştırmasına çıktı. Peki, Yılbaşı tam, yarım ve çeyrek Milli Piyango bilet fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL olacak? Bu yıl büyük ikramiye ne kadar? İşte Yılbaşı bileti çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları…
YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI 2023
Çeyrek bilet: 50 TL
Yarım bilet: 100 TL
Tam bilet: 200 TL
YILBAŞI ÖZEL MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Milli Piyango biletleri yetkili bayilerden ve Milli Piyango Online sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı artırıldı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.