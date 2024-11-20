Yılbaşı tatili kaç gün? 2025 için geri sayım! 31 Aralık ve 1 Ocak hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

Yılbaşı tatili kaç gün merak ediliyor. Planlarını şimdiden yapmak isteyenler hangi günlerin resmi tatil tarihi kapsamında olacağını araştırmaya başladı. Kamu ve özel sektörde çalışanlar tarihleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Peki; 31 Aralık ve 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor, tatil mi?