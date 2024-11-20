Yılbaşı tatili kaç gün? 2025 için geri sayım! 31 Aralık ve 1 Ocak hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

Yılbaşı tatili kaç gün merak ediliyor. Planlarını şimdiden yapmak isteyenler hangi günlerin resmi tatil tarihi kapsamında olacağını araştırmaya başladı. Kamu ve özel sektörde çalışanlar tarihleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Peki; 31 Aralık ve 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor, tatil mi?
31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Yılın ilk gününden bir gün önce resmi tatil takviminde araştırılıyor. Ancak 31 Aralık tarihi tatil kapsamında değil. Sadece 1 Ocak günü resmi tatil kapsamında olacak.
RESMİ TATİLLER 2025
Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe
Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
Kurban Bayramı Arifesi – 6 Ağustos 2025, Çarşamba
Kurban Bayramı 1. Günü – 7 Ağustos 2025, Perşembe
Kurban Bayramı 2. Günü – 8 Ağustos 2025, Cuma
Kurban Bayramı 3. Günü – 9 Ağustos 2025, Cumartesi
Kurban Bayramı 4. Günü – 10 Ağustos 2025, Pazar
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi
30 Ağustos Zafer Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor.
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba