Haberler Yaşam Haberleri Yılbaşı tatili kaç gün? 2025 için geri sayım! 31 Aralık ve 1 Ocak hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?
Giriş Tarihi: 20.11.2024 11:47

Yılbaşı tatili kaç gün? 2025 için geri sayım! 31 Aralık ve 1 Ocak hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

2025 yılı için geri sayım başladı. Resmi tatiller takvimi ile birlikte yılın ilk günleri için de araştırmalar hız kazandı. Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık tatil mi, 1 Ocak hangi güne denk geliyor gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Öğrenciler ve çalışanların plan yapmak için yakın mercek altına aldığı tarihler bekleniyor. Peki; 31 Aralık ve 1 Ocak 2025 hangi gün, resmi tatil mi? İşte, cevabı...

Yılbaşı tatili kaç gün? 2025 için geri sayım! 31 Aralık ve 1 Ocak hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

Yılbaşı tatili kaç gün merak ediliyor. Planlarını şimdiden yapmak isteyenler hangi günlerin resmi tatil tarihi kapsamında olacağını araştırmaya başladı. Kamu ve özel sektörde çalışanlar tarihleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Peki; 31 Aralık ve 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor, tatil mi?

31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Yılın ilk gününden bir gün önce resmi tatil takviminde araştırılıyor. Ancak 31 Aralık tarihi tatil kapsamında değil. Sadece 1 Ocak günü resmi tatil kapsamında olacak.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor sorusu ile kaç gün tatil yapabileceklerini öğrenmek isteyenler takvime yöneldi. Gelecek yılın iilk günü; 1 Ocak çarşamba gününe denk geliyor.

RESMİ TATİLLER 2025

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Kurban Bayramı Arifesi – 6 Ağustos 2025, Çarşamba

Kurban Bayramı 1. Günü – 7 Ağustos 2025, Perşembe

Kurban Bayramı 2. Günü – 8 Ağustos 2025, Cuma

Kurban Bayramı 3. Günü – 9 Ağustos 2025, Cumartesi

Kurban Bayramı 4. Günü – 10 Ağustos 2025, Pazar

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi

30 Ağustos Zafer Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor.

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba

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Yılbaşı tatili kaç gün? 2025 için geri sayım! 31 Aralık ve 1 Ocak hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?
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