YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN? (1 OCAK 2027 HANGİ GÜN?)

Kanuna göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak uygulanıyor. 2027 yılının ilk günü olan 1 Ocak 2027, Cuma gününe denk geliyor.

Yılbaşı resmi tatilinin cuma gününe denk gelmesi sayesinde, cumartesi ve pazar günleri tatil yapan çalışanlar ile öğrenciler hafta sonuyla birleşen toplam 3 günlük (1-2-3 Ocak) kesintisiz tatil yapabilecek. Yeni yılda normal çalışma ve eğitim düzeni 4 Ocak 2027 Pazartesi günü yeniden başlayacak.