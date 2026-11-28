Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilen yılbaşı gününün hangi güne denk geldiği netleşti. Tatil süresini hafta sonuyla birleştirmek isteyenler için 2027'nin ilk günlerine dair çalışma düzeni belli oldu.
Kanuna göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak uygulanıyor. 2027 yılının ilk günü olan 1 Ocak 2027, Cuma gününe denk geliyor.
Yılbaşı resmi tatilinin cuma gününe denk gelmesi sayesinde, cumartesi ve pazar günleri tatil yapan çalışanlar ile öğrenciler hafta sonuyla birleşen toplam 3 günlük (1-2-3 Ocak) kesintisiz tatil yapabilecek. Yeni yılda normal çalışma ve eğitim düzeni 4 Ocak 2027 Pazartesi günü yeniden başlayacak.
31 Aralık 2026 Perşembe: Normal mesai ve eğitim günü
1 Ocak 2027 Cuma: Yılbaşı (Resmî Tatil)
2 Ocak 2027 Cumartesi: Hafta sonu tatili
3 Ocak 2027 Pazar: Hafta sonu tatili
4 Ocak 2027 Pazartesi: Normal mesai ve eğitim başlangıcı