Yıldırım ‘aile için yürüdü’

AİLE SEVGİDİR GÜÇTÜR HUZURDUR

Ailenin, toplumun çekirdeğini, ruhunu ve direncini oluşturduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi, bir söylemden ibaret değildir. Bu çağrı, bir eylemdir, bir bilinçtir, bir hareketin adıdır. Bu hareketin en anlamlı duraklarından biri bugünkü farkındalık yürüyüşüdür. Sloganlar üretmiyor, toplumsal adımlar atıyoruz. Kadın kooperatiflerimiz, girişimcilik merkezlerimiz, gençlik projelerimiz, aile danışmanlık merkezlerimizle bu topraklara umut ekiyoruz. Bugün çıktığımız bu yürüyüş; birliğe, sevgiye ve güvene çıkan yoldur" diye konuştu.