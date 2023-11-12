Yıldırım çarpan 10 katlı iş merkezi küle döndü

Bursa'da, önceki gün başlayan şiddetli fırtına gece saatlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bıraktı. Gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde bulunan ve içerisinde 100 ofisin olduğu 10 katlı iş merkezine yıldırım düştü. Büyük bir gürültünün ardından bina, elektrik tesisatından çıkan kıvılcımlar nedeniyle alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle çok kısa sürede büyüyen alevler binanın tamamını sardı. 35 itfaiye aracı farklı noktalardan alevlere müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren yoğun müdahale sonrası kontrol altına alınan alevler sabaha karşı söndürüldü. İş merkezinin tamamı yanarken, binanın önünde park halinde olan 3 otomobil de küle döndü.