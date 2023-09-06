Haberler Yaşam Haberleri Yıldırım isabet eden THY uçağı havalimanına geri döndü
Giriş Tarihi: 6.9.2023 03:04

Yıldırım isabet eden THY uçağı havalimanına geri döndü

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Diyarbakır seferini yapan uçağına yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet eden Türk Hava Yolları uçağı İstanbul Havalimanı’na geri döndü

İHA
Yıldırım isabet eden THY uçağı havalimanına geri döndü

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Diyarbakır seferini yapan Airbus 321 tipi uçağı saat 17.35'de İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Kalkıştan bir süre sonra Türk Hava Yolları uçağına yıldırım isabet etti. Uçağının kaptan pilotu İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile telsiz bağlantısı kurarak geri döndü. İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından Türk Hava Yolları uçağı bakıma alınırken, yolcular yaklaşık beş saattir havalimanında bekledikten sonra uçuş iptal edildi.

YOLCULAR SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Diyarbakır seferini yapan uçağının iptal edildiğini uçakta bulunan bazı yolcular sosyal medya hesaplarından paylaştı. Türk Hava Yolları uçağında bulunan bir yolcu "THY Diyarbakır uçağına yıldırım çarptı. Uçuş iptal" paylaşımı yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kaptan Eda Erdem'in 12 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer adını bile formasında taşıyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İstanbul'u sağanak vurdu, AKOM uyudu! Vatandaşı uyarmadılar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den cep telefonu açıklaması: Öğretmen de öğrenci de...
Şarkıcı Emrah kızı Eleysa’ya olan sevgisini haykırdı! ‘Baban senin her zaman dağ gibi arkanda’ Takipçilerinden tepki yağdı! Oğlu Tayfun Erdoğan’ın nikahına gitmemişti…
Çarşaflı kadınlara ağza alınmayacak sözler! “Terbiyesizler, pislikler, hayvanlar…”
Rüşvet ve irtikaptan açığa alınmıştı! CHP’li Bülent Öz partisinden ihraç edildi
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
SON DAKİKA: Usta oyuncu Mehmet Ulay 81 yaşında hayatını kaybetti!
Ya biz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıldırım isabet eden THY uçağı havalimanına geri döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA