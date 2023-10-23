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Giriş Tarihi: 23.10.2023

Yıldırım’da dere yatakları ıslah ediliyor

Bursa’da Yıldırım Belediyesi, taşkın ve sellerin önüne geçmek için Cenup Kanalı ve Deliçay’daki dere ıslah çalışmalarına hız verdi

İHA
Yıldırım’da dere yatakları ıslah ediliyor
Yıldırım Belediyesi, kış aylarında yağmurların artması ile birlikte yaşanabilecek taşkın ve sellerin önüne geçmek için dere yataklarındaki ıslah çalışmalarını yoğunlaştırdı. Samanlı Mahallesi'nde uzun yıllardır devam eden, zaman zaman maddi hasara neden olan Cenup Kanalı'ndaki taşkın problemine kalıcı olarak çözüm üretmek için başlatılan Cenup Kanalı Dere Islahı Projesi yüzde 90 tamamlandı.



Islah çalışmasının 2 bin 500 metrelik bir hatta yapıldığını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Cenup Kanalı'ndaki dere yatağını 38 metreye kadar genişleterek, etrafını kademeli taş duvarlarla çevreledik ve kenarlarını yol olarak düzenliyoruz. Çalışmalarımızı nerede ise tamamladık, şu an son rötuşları yapıyoruz. Projemiz tamamlandığında sadece taşkın riskini ortadan kaldırmakla kalmayacağız, aynı zamanda zararlı atıkların vadiye karışmasının da önüne geçmiş olacağız" dedi.



Yıldırım'ın simgelerinden olan Deliçay'da da dere ıslah çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Demetevler ve Şirinevler Mahallelerimiz arasındaki bin 100 metrelik kısımda dere ıslahı gerçekleştireceğiz. Projemiz ile dere yatağını güvenli hale getirmekle kalmayacağız, bölgeye 17 bin metrekarelik bir park kazandıracağız. Parkımızın bünyesinde; 2 bin 700 metrekare bisiklet ve yürüyüş yolu, 40 bank ve 15 piknik masası, 4 oyun alanı, 2 fitness alet grubu bulunacak. Böylece hem taşkın sorununu ortadan kaldıracağız hem de bölgemize değer katacak bir yatırımı ilçemize kazandırmış olacağız. Yine Büyükşehir Belediyemiz marifetiyle Balkılıdere ve Gökdere'de ıslah çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

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Yıldırım’da dere yatakları ıslah ediliyor
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