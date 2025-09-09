Yıldırım’da yatırım da hizmet de hız kesmiyor

23. TESİS OLACAK

Yıldırım'da sporu tabana yaymak için gayretle çalıştıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Hemşehrilerimizin kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini Yıldırım'a kazandırmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında başta Bursa'nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi olmak üzere 22 spor tesisini ilçemize kazandırdık. 23. tesisimiz için de kolları sıvadık ve Bismillah dedik. Piremir Mahallemizdeki kapalı pazar alanı ve otopark olarak yapıyı kapsamlı bir dönüşüme alıyoruz. Kapalı pazar ve otopark alanlarını muhafaza ederek, bu mekanı daha işlevsel bir hale getiriyoruz" dedi.

2026 YAZINDA AÇILACAK

Piremir Gençlik ve Spor Merkezi'nin önemli bir ihtiyacı karşılayacağına vurgu yapan Başkan Oktay Yılmaz; "İnşallah burası çocuklarımızın ve kadınlarımızın spor yapabileceği, gençlerimizin ders çalışıp sosyalleşebilecekleri bir gençlik ve spor merkezine dönüşecek. Spor salonlarıyla, kütüphanesiyle, kadın fitness merkeziyle, deneyim atölyesi ve Yıldırım Kafesi ile bir çekim alanı olacak burası. Gençlik ve Spor Merkezimiz sadece Piremir'e değil, bölgedeki diğer mahallelerimize de hizmet verecek. İnşallah 2026 yılı yaz spor okulları döneminde merkezimizi hizmete açmış olacağız. Piremir gençlik ve Spor Merkezimizin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.