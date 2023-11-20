Yıldırımın çarptığı çoban hayatını kaybetti

Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava can kayıplarına yol açtı. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir kişinin sel sularına kapılması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bir can kaybı daha yaşandı. Çermik ilçesine bağlı İncili Mahallesi Bulutlu mezrasında hayvanlarını otlatan 45 yaşındaki Mithat Altunbaş'a yıldırım çarptı. Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çermik Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahaleden sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Altunbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.