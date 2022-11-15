Haberler Yaşam Haberleri Yıldızname Günah Mı? Diyanet'e Göre Yıldızname Baktırmak Haram Mı, Caiz Mi, Hükmü Ne?
Giriş Tarihi: 15.11.2022 08:43 Son Güncelleme: 15.11.2022 08:44

Yıldızname Günah Mı? Diyanet'e Göre Yıldızname Baktırmak Haram Mı, Caiz Mi, Hükmü Ne?

Yıldızname ya da benzer bir yöntem olan fal baktırmak kişilerin kendi hayat ve gelecekleri ile ilgili bilgiler almak için başvurdukları bir yöntemdir. Geleceklerini öğrenmek isteyen insanlar bir yandan da yıldızname günah mı sorusunu merak ediyor. Yıldızname, kişinin isim, doğum tarihi gibi bilgilerinden yola çıkarak hayatları hakkında yorum yapma yöntemi olarak açıklanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, dinimizce yıldızname caiz midir değil midir diye sorularını cevaplıyor. “Allah’tan başka, göklerdeki ve yerdeki hiç kimse, gaybı (gizli olan şeyleri) bilemez.” Ayetine göre yıldıznamenin hükmü nedir?

Yıldızname Günah Mı? Diyanet’e Göre Yıldızname Baktırmak Haram Mı, Caiz Mi, Hükmü Ne?

Yıldızname günah mı soruları İslam dini mensupları tarafından araştırılıyor. Dinimize göre yıldızname caiz mi değil mi? Kendi geleceklerini ve hayatlarını merak edenlerin tercih ettiği bu yöntem doğru mudur? Diyanet İşleri Başkanlığı İslam dini hakkında merak edilen ve kafa karıştıran soruları net bir şekilde cevaplarken vatandaşları bilgilendiriyor. Dinimizde yıldıznamenin hükmü nedir? Detayları ile bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

Yıldızname Günah Mı?

Ayette açıkça belirtildiği üzere geleceği Allah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceği söyleniyor. Allah tarafından kendilerine bilgi verilmedikçe peygamberlerinde gelecek hakkında bilgi verilemeyeceği biliniyor. Prof. Doktor Nihat Hatipoğlu'nun yaptığı bir yayın sırasında izleyiciler tarafından yönetilen "fal bakmak günah mıdır" "yıldızname günah mı" sorusu ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu tarafından şu şekilde yanıtlanmıştır:
İkisi de günahtır, ikisi de yalandır çünkü falcı kahveye bakıyor ve oradaki tortulardan "işte ilerde bu olacak, şu olacak diyor" Yıldıznameci de yıldıznameye bakıyor ve oradan insanların geleceği hakkında fikir yürütüyor. Gelecek hakkında konuşan, gelecek hakkında bilgi veren, geleceği biliyorum diyen kişi yalancıdır. Onun için peygamberimiz bir müneccime yani gelecek hakkında konuşan bir insana giden ve onu doğrulayan Muhammed'e ineni inkâr etmiştir diyor. Yani bana ineni Kuran'ı inkâr ediyor diyor.

Diyanet'e Göre Yıldızname Baktırmak Haram Mı?

Yıldıznamenin dinimizce hükmünü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması ise şu şekilde aktarılmıştır:

Akıl veya 5 duyu organıyla anlaşılamayan veya o anda haberdar olunamayan her şey manasına gelen gayb, yalnızca Yüce Allah'ın bildiği özel bir alandır. Allah tarafından kendilerine ilim verilen peygamberlerin dışında, hiçbir kişi gelecekle ilgili bilgi ya da haber veremez. Her çeşit fal, kehanet, vb. temelsiz ve gerçeğe uymayan yollara başvurarak, olayların gizli kalan yönlerini bildiği iddiasında bulunmak veya gelecekte neler olacağını kesin bir dille bildiğini iddia etmek, dinimize hoş görülen bir tutum değildir. Harflerin ve sayıların özel sırlar taşıdığı yönündeki uygunsuz bir inanca bağlayarak gelecek ile ilgili bilgi verdiği iddia edilen yöntem de asılsız ve bâtıl bir yöntemdir.

Geleceği bildiğini iddia eden insanlara inanmak ve onların gösterdiği yolda ilerlemek dinimizce doğru bulunmamakta ve batıl bir inanç olarak görülmektedir.
İslam inancına göre, Allah tarafından kendilerine bilgi verilen peygamberlerden dışında hiçbir kimse gelecek hakkında bilgi veremez. Din bilgisi ya da derecesi ne olursa olsun gayb alanı insanlara kapalıdır. Yıldızname caiz mi denildiğinde geleceği bilmenin ve tahmin etmenin doğru olmadığını gösteren nitelikteki ayetler ise şunlardır:
- "Gaybın anahtarları yalnızca O'nun (Allah'ın) katındadır. Onları ancak o bilir." (Enam 6/59)
- "De ki: "Gayb ancak Allah'ındır." (Yunus 10/20)
- "Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür." (Hûd 11/123)
- "O, gaybı bilendir. Bildirmek istediği peygamberler hariç hiç kimseye gaybını bildirmez." (Cin 72/26-27)

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Yıldızname Günah Mı? Diyanet'e Göre Yıldızname Baktırmak Haram Mı, Caiz Mi, Hükmü Ne?
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