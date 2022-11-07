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Giriş Tarihi: 8.11.2022

Yılın son Ay tutulması bugün

AA
Yılın son Ay tutulması bugün
Bugün yılın son Ay tutulması gerçekleşecek. Ay'ın bakır renginde görüleceği tam tutulma, Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenebilecek.
Türkiye'den gözlenemeyecek tutulma, saat 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak. Dünya'nın gölge konisine saat 12.09'da girmeye başlayacak, saat 13.17'de tamamıyla girecek olan Ay, saat 13.59'da tutulma ortasına ulaşıp bakır renginde görülecek. Tam tutulma, saat 14.41'de tamamlanacak. Ay, saat 15.52'de yarı gölgeden çıkacak ve tutulma sonlanacak.
Ay, Dünya'nın etrafındaki yörüngesinde dolanırken zaman zaman Dünya'nın gölgesine giriyor. Dolunay evresinde gerçekleşen bu geçişlerde, Güneş'ten aldığı ışığın bir kısmının ya da tamamının Dünya tarafından engellenmesiyle Ay'ın parlaklığı azalıyor. Bu olay, Ay tutulması olarak adlandırılıyor.

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Yılın son Ay tutulması bugün
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